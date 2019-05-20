Що буде з пристроями Huawei на базі Android: відповіді на найпоширеніші питання

Нещодавно стало відомо, що компанія Google розриває бізнес-контакти з китайською компанією Huawei. Зокрема, припинення співпраці торкнулось і сфери підтримки операційної системи Android.

Зараз у багатьох користувачів смартфонів та планшетів Huawei з’явилось чимало запитань. Тож у компанії відповіли на найпоширеніші із запитань. Цю інформацію Техно 24 передали у прес-службі компанії в Україні.

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Як вплине ця ситуація на продажі Huawei?

Huawei продовжуватиме підтримку оновлення безпеки продуктів Huawei and Honor, як тих продуктів, що вже продані, так і тих, що надійшли у продаж по всьому світу.

Чи зможуть користувачі надалі використовувати сервіси Google, такі як Google Play та Gmail на смартфонах Huawei?

Продані смартфони та девайси, що зараз у продажі, не постраждають. Їхні користувачі зможуть використовувати їх як зазвичай.

Чи зможуть користувачі оновлювати свої Google-додатки?

Так.

Чи зможуть користувачі оновлювати додатки від інших розробників?

Так, ці додатки теж не постраждають.

Чи означає ця ситуація, що Huawei пришвидшить виробництво власної операційної системи?

Huawei зробила значний внесок у розвиток та зростання операційної системи Android у всьому світі. Ми будемо продовжувати робити пріоритет на розвиток та використання екосистеми Android.

Чому "посварились" Huawei та Android? Все почалось з того, що США звинуватили китайського виробника у технічному шпигунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання.



Huawei є виробником обладнання для впровадження 5G, тож у США та Європі були певні домовленості та контракти з цього приводу. Однак, після скандалу, американські виробники закликали європейські компанї не співпрацювати з Huawei у впровадженні 5G в Європі.



Згодом Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Huawei у чорний список через загрозу національній безпеці. Саме через ці санкції Google вирішила припинити співпрацю з Huawei.

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