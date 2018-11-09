Що користувачі найактивніше дивляться у YouTube

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Що користувачі дивляться у YouTube
Що користувачі дивляться у YouTube / Фото з відкритих джерел

Компанія Pew Research Center провела опитування, щоб визначити, який контент найбільше шукають у YouTube. Опитування провели серед американців, залучивши понад 4500 осіб.

Про це повідомляє ain.ua.

Як показало опитування, більше половини користувачів використовують сервіс, щоб розібратися в речах, які раніше вони ніколи не робили. Ще третина зізналась, що просто вбивають час, дивлячись ролики на YouTube.

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Ще 19% опитаних розповіли, що використовують відео, щоб визначитись із певним видом продукції, яку планують купити.

Також, дослідники з’ясували, що 81% батьків, які взяли участь в опитуванні, хоч раз давали своїй дитині дивитися контент на YouTube. Третина від усіх батьків розповіли, що роблять це регулярно.

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Теги: Техно Інтернет YouTube
Джерело: Техно
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