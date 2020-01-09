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Штучний інтелект відбиратиме найкасовіші фільми для Warner Brosers

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Warner Bros. Pictures використає ШІ для продюсування фільмів / engadget

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures поділилася своїми планами зі співробітництва з Cinelytic, розробником системи штучного інтелекту. Нова розробка компанії передбачатиме прибутковість кінокартини, оцінюватиме вартість "зірки" і визначатиме оптимальний час для випуску фільму в прокат.

Штучний інтелект повинен полегшити продюсерам процес прийняття рішень. Фінальне слово про випуск картини все ще залишиться за людьми, але комп'ютер допоможе оцінити прогнозований дохід і розробити стратегію випуску фільму, повідомляє Engadget.

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Як працюватиме алгоритм

Система Cinelytic поєднує ШІ та хмарні технології, які дозволяють працівникам розважальної сфери приймати рішення з більшою оперативністю й інформованістю, на основі аналізу великих даних. Платформа скорочує час, який зазвичай йде на виконання рутинної та малоцінної роботи, і продюсери можуть приділити більше уваги маркетингу та дистрибуції.

Warner Bros. дуже рада працювати з передовою системою Cinelytic. В нашій індустрії ми щодня приймаємо складні рішення, які впливають на те, що – і як – ми продюсуємо і поставляємо кінотеатрам всього світу. саме тому, чим точнішими будуть наші дані, тим краще ми зможемо захопити наших глядачів,
– заявив Тоніс Кііс, старший віце -президент кінокомпанії.

Незважаючи на такий оптимістичний погляд, в Голлівуді зазвичай намагаються не афішувати використання алгоритмів ШІ в прийнятті рішень.

Чому це може не спрацювати

Поки не ясно, наскільки точно ШІ зможе передбачити успіх фільму. Машини вчаться тільки на досвіді минулого і не в змозі врахувати культурні зрушення або зміну смаків аудиторії. Грає роль і "людський фактор": голлівудські продюсери бояться, що преса звинуватить їх в нестачі креативності.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Голлівуд Штучний інтелект Кіно Warner Bros.
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