Сім’я подала до суду на Tesla

Сім’я з Каліфорнії подала до суду на компанію Tesla. Позивачі запевняють, що автомобіль компанії Model X притиснув до стіни гаража вагітну жінку. Це сталось після того, як її 2-річний син стрибнув на водійське місце.

Як пише DriveTribe, жінка стверджує – постраждав її ненароджений малюк, тож сім’я вимагає компенсації.

Деталі конфлікту. Інцидент трапився 28 грудня минулого року. 31-річна Меллорі Харкурт на восьмому місяці вагітності припаркувала автомобіль Tesla та вимкнула двигун.

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Далі вона взяла покупки, маленький син ішов ззаду. Але він несподівано побіг назад і через відкриті двері заскочив на водійське сидіння. Ймовірно, хлопчик зрушив важіль і натиснув на педаль, що й призвело до руху автомобіля.

В результаті, жінку притисло до дверей гаража, вона зламала ногу і отримала тріщину в тазу. Постраждав і ненароджений малюк – він вимагав терапії.

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