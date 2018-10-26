Системні вимоги гри Fallout 76 опублікували в мережі

Невдовзі відбудеться реліз фінальної версії гри Fallout 76. Тому компанія Bethesda Softworks вирішила опублікувати системні вимоги до рольового екшену.

Про це повідомляється но офіційному сайті Bethesda.

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Відзначимо Fallout 76, це багатокористувацька онлайн гра в жанрі Action/RPG. Події гри відбуваються в 2102 році в Західній Вірджинії. У Fallout 76 можна буде побачити реально існуючі пам'ятки, такі як Капітолій штату Західна Віргінія, курорт Ґрінбраєр, коло Вудберн і міст Нью-Рівер-Гордж. У грі також будуть присутні монстри з фольклору Західної Віргінії, які мутували (Людина-метелик, Флетвудскій монстр).

Мінімальні системні вимоги Fallout 76 Операційна система Windows 7 / 8 / 10 (64-біт)

Windows 7 / 8 / 10 (64-біт) Процесор Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц)

Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц) Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) / AMD Radeon R9 285 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) / AMD Radeon R9 285 (2 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску60 ГБ

Рекомендовані системні вимоги Fallout 76 Операційна система Windows 7 / 8.1 / 10 (64-біт)

Windows 7 / 8.1 / 10 (64-біт) Процесор Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 5 1500X (3,5 ГГц)

Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 5 1500X (3,5 ГГц) Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 290X (4 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 290X (4 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Вільне місце на жорсткому диску60 ГБ

Реліз Fallout 76 відбудеться 14 листопада на PlayStation 4, Xbox One та PC. Зараз гра знаходиться на стадії закритого бета-тестування для користувачів Xbox One. Власники PlayStation 4 та PC зможуть приєднатися до них вже 30 жовтня.

Трейлер Fallout 76 – дивіться відео

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