Скандал із Huawei: найсмішніші меми з мережі

Скандал із компанією Huawei за кілька днів набрав небачених обертів. Про призупинення співпраці з китайським вендором голосили практично всі великі американські технологічні компанії. Проте поки верхівка вирішує питання співпраці, звичайні користувачі не пропускають можливості пожартувати над ситуацією.

Журналісти Техно 24 вирішили підібрати для вас найкращі меми, які стосуються скандалу із Huawei.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 16 травня, президент США підписав указ про заборону використання обладнання китайської компанії Huawei. Вендора звинувачуюють у шпишунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання. Окрім того, американські виробники закликали європейські компанії не співпрацювати з китайським виробником у впровадженні 5G в Європі.

Що відомо про конфлікт Google та Huawei? Одразу після підписання відповідного указу Трампом, про призупинення співпраці із китайською компанією оголосила компанія Google. Зауважимо, пошуковий гігант є постачальником операційної системи Android, тому в майбутньому всі пристрої Huawei не отримають підтримки "зеленого робота" та доступу до фірмових сервісів компанії. Однак, пристрої, які вже перебувають в обігу, не матимуть проблем із оновленням та доступом.

Huawei вже оголосила про розробку власної операційної системи, яка в майбутньому замінить Android. Наразі відомо, що вона розробляється з 2012 року та вже практично готова до масового впровадження. Також відомі ймовірні терміни її запуску: з осені 2019 року.

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