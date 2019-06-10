Скандал з Huawei: нові санкції сповільнять розгортання мереж 5G

Незабаром після введення санкцій уряду США стосовно Huawei компанія запропонувала спосіб вирішення проблеми та почала налагоджувати стосунки із великими партнерами. Тим не менше вендору довелося зіткнутися із новими обмеженнями з боку американських корпорацій.

Що трапилося? Як повідомляє 4PDA, виробники чіпів Intel Corp та Qualcomm, а також дослідницька фірма InterDigital Wireless Inc і південнокорейський оператор LG Uplus заборонили своїм співробітникам вступати в неформальні бесіди з представниками Huawei під час минулого засідання 3GPP – консорціуму, який розробляє специфікації для мобільної телефонії.

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Занесення китайського вендора в "чорний список" Міністерства торгівлі США не передбачало такої заборони і полягало в обмеженні спільного бізнесу Huawei з американськими компаніями без схвалення уряду.

Що відомо про скандал з Huawei? 7 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону використання обладнання Huawei на території країни. Компанію запідозрили в шпигунстві та зборі конфіденційної інформації за допомогою того ж таки обладнання.



З метою виконання указу уряду про розірвання співпраці з китайським вендором оголосили: Google, ARM, Intel, Qualcomm та Microsoft.

Відповідь Intel та Qualcomm. Проте представники Intel та Qualcomm заявили, що надали відповідні інструкції співробітникам і відмовилися від докладних коментарів. Представник InterDigital в інтерв'ю журналістам підтвердив, що інженерам компанії було видано таке розпорядження з метою дотримання санкцій адміністрації США.

Хто припинив співпрацю з Huawei? Раніше про припинення співпраці з Huawei заявила Google, яка пізніше висловилася за зняття обмежень з китайського техногіганта. Негативно про торгову війну відгукнувся і один із засновників ARM, незважаючи на формальний розрив відносин з китайським партнером.

Які наслідки можуть бути від нових санкцій? На думку низки галузевих експертів, нові обмеження на обмін інформацією між інженерами можуть уповільнити розгортання мереж 5G в глобальному масштабі. Сама Huawei почала оскаржувати законність санкцій в суді і за чутками, вже готується до релізу власної заміни Android в наступному році.

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