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Поскаржитися на Укрзалізницю можна через Facebook-месенджер

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Скаргу на Укрзалізницю можна подати через фейсбук / Колаж 24 каналу

Укрзалізниця запустила ще один канал комунікації з пасажирами у Facebook-месенджері. До цього часу питання і зауваження щодо роботи залізниці можна було повідомляти телефоном.

"Укрзалізниця" удосконалює контактний центр. Ми запустили ще один канал комунікації з пасажирами в Facebook-месенджер", – повідомили в компанії.

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Тепер звертатися із запитаннями, зауваженнями та пропозиціями можна до контактного центру Укрзалізниці за номером телефону 0800-50-3111 та шляхом надсилання повідомлення в у Facebook.

У планах Укрзалізниці – розширення каналів комунікації з пасажирами у Viber та Telegram.

"Зараз підтримка клієнтів у соціальній мережі працюватиме в тестовому режимі, згодом плануємо розширити нашу присутність у більшій кількості месенджерів, серед них Viber та Telegram", – повідомили в компанії в коментарі виданню УНІАН.

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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Техно Telegram Viber Facebook Новини Техно Транспорт Залізниця Укрзалізниця Інтернет
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