Склоочисниками Tesla керуватиме нейромережа

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Tesla / Tesla

Tesla випустила довгоочікуваний апдейт для нейромережі DeepRain, на яку скаржилися водії автомобіля Tesla. Річ в тім, що було доволі проблемно розпізнати за зображеннями з камер, коли і в якому режимі варто включити склоочисники. Проблему вирішили в дусі Ілона Маска.

Там, де інші виробники використовують звичайний датчик дощу, інженери Tesla вирішили застосувати нейромережу, повідомляє Elektrek.

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Як це працювало

Саме нейромережа налаштовувала швидкість роботи склоочисників, аналізуючи зображення з камер, яке також використовує система автопілота. Новинка з'явилася на електрокарах в минулому році, але багато хто скаржився, що працює нейромережа не так швидко і акуратно, як датчики дощу.

Апдейт

Тепер інженери Ілона Маска підготували довгоочікуване оновлення – нову нейромережу DeepRain, що входить в апдейт v2019.40.1.1.

У коментарях до релізу мовиться, що її натренували на більш ніж мільйоні зображень крапель дощу на вітровому склі, а також навчили враховувати інші нюанси.

Автоматичні склоочисники були покращені і тепер активізуються при слабкому дощі, а також реагують на зміну інтенсивності дощу для більшої кількості умов оточення,
– зауважили інженери Tesla.

Тонкі налаштування

Крім того, нейромережа тепер враховує будь-які зміни, які вносить водій в роботу автоматичної системи. Варто один раз збільшити швидкість вручну і DeepRain робитиме це все частіше без підказки.

Також зазначається, що паралельно Tesla працює і над новим "залізом" для роботи двірників, але деталі не наводяться.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Tesla Ілон Маск Ґаджети
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