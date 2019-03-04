Смартфон Xiaomi Mi 9 показали у розібраному вигляді

Наприкінці лютого компанія Xiaomi презентувала свій новий флагманський смартфон - Mi 9. Зараз в мережі з'явились фото, на яких новинка позує у розібраному вигляді.

На фото можна детально розгледіти внутрішню комплектацію та камери смартфона.

Чим відомий. Mi 9 став одним із найпотужніших смартфонів у світі. Mi 9 працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855. Технічно він став першим у світі, який отримав процесор нового покоління.

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У тестуванні продуктивності новинка показала неймовірний результат. Так, у бенчмарку AnTuTu він набрав 387 851 бал. ДО прикладу, попередній лідер - Lenovo Z5 Pro GT у цьому тесті набрав 368 480 балів.

Ціна. Xiaomi Mi 9 на китайському ринку оцінений у 2 999 юанів (близько 12 000 гривень) за версію із 6 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим сховищем на 128 ГБ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi 9 Дисплей

Діагональ: 6,4 дюйма

Тип: Super AMOLED

Роздільна здатність: 1080 x 2340 пікселів

Тип: Super AMOLED Роздільна здатність: 1080 x 2340 пікселів Процесор Snapdragon 855

Snapdragon 855 Відеопроцесор Adreno 640

Adreno 640 Пам'ять Оперативна: 6/8 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 6/8 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 3 300 мАг

3 300 мАг Операційна система Android 9.0 (Pie) + фірмова прошивка MIUI 10

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