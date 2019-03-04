Смартфон Xiaomi Mi 9 показали у розібраному вигляді

255 Читать новость на русском
Xiaomi Mi 9 з середини
Xiaomi Mi 9 з середини / Фото: MioT Ukraine - Mi Україна

Наприкінці лютого компанія Xiaomi презентувала свій новий флагманський смартфон - Mi 9. Зараз в мережі з'явились фото, на яких новинка позує у розібраному вигляді.

На фото можна детально розгледіти внутрішню комплектацію та камери смартфона.

Чим відомий. Mi 9 став одним із найпотужніших смартфонів у світі. Mi 9 працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855. Технічно він став першим у світі, який отримав процесор нового покоління.

Читайте також:  MWC-2019: революційні смартфони, які представили на виставці

У тестуванні продуктивності новинка показала неймовірний результат. Так, у бенчмарку AnTuTu він набрав 387 851 бал. ДО прикладу, попередній лідер - Lenovo Z5 Pro GT у цьому тесті набрав 368 480 балів.

Ціна. Xiaomi Mi 9 на китайському ринку оцінений у 2 999 юанів (близько 12 000 гривень) за версію із 6 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим сховищем на 128 ГБ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi 9

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,4 дюйма
    Тип: Super AMOLED
    Роздільна здатність: 1080 x 2340 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 855
  • ВідеопроцесорAdreno 640
  • Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
    Вбудована: 64/128 ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальна: 20 Мп
  • Акумулятор3 300 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 (Pie) + фірмова прошивка MIUI 10

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Перехід на літній час 2019: коли переводять годинники в Україні
сьогодні
72118
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
сьогодні 08:02 Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
1346
Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
3 березня 16:07 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
3103
MWC-2019: революційні смартфони, які представили на виставці
3 березня 14:11 MWC-2019: революційні смартфони, які представили на виставці
862
Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
2 березня 20:02 Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
1997
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
2 березня 18:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
5637
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук