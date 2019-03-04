Смартфон Xiaomi Mi 9 показали у розібраному вигляді
Наприкінці лютого компанія Xiaomi презентувала свій новий флагманський смартфон - Mi 9. Зараз в мережі з'явились фото, на яких новинка позує у розібраному вигляді.
На фото можна детально розгледіти внутрішню комплектацію та камери смартфона.
Чим відомий. Mi 9 став одним із найпотужніших смартфонів у світі. Mi 9 працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855. Технічно він став першим у світі, який отримав процесор нового покоління.
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У тестуванні продуктивності новинка показала неймовірний результат. Так, у бенчмарку AnTuTu він набрав 387 851 бал. ДО прикладу, попередній лідер - Lenovo Z5 Pro GT у цьому тесті набрав 368 480 балів.
Ціна. Xiaomi Mi 9 на китайському ринку оцінений у 2 999 юанів (близько 12 000 гривень) за версію із 6 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим сховищем на 128 ГБ.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi 9
- Дисплей
- Діагональ: 6,4 дюйма
Тип: Super AMOLED
Роздільна здатність: 1080 x 2340 пікселів
- ПроцесорSnapdragon 855
- ВідеопроцесорAdreno 640
- Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
Вбудована: 64/128 ГБ
- КамераОсновна: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп
Фронтальна: 20 Мп
- Акумулятор3 300 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 (Pie) + фірмова прошивка MIUI 10
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