Смартфон Asus ZenFone 6 отримає цікавий дизайн: фото

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Смартфон Asus ZenFone 6 отримає цікавий дизайн: фото
Смартфон Asus ZenFone 6 отримає цікавий дизайн: фото / Slashleaks

Asus не найпопулярніший Android-виробник. Проте в мережі з’явилась інформація, що новий Asus ZenFone 6 отримає цікаву особливість, яка стане новим трендом в 2019 році.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Asus ніколи не потрапляла в список компаній з кращими продажами на мобільному ринку. Компанія в цілому трохи відірвана від гонки серйозних гравців. При цьому свою частку ринку виробник напевно отримує. Asus тихо, але впевнено слідує трендам.

Так, багатьом користувачам дуже сподобалася нова лінійка ZenFone 5, яку хвалять більшою мірою за вкрай якісні дисплеї. Саме тому зовнішність ZenFone 6 повинна стати ключовою. До слова, виглядає він наступним чином.

Asus ZenFone 6
Asus ZenFone 6 отримає цікавий дизайн

Зліва розташувався ZenFone 6, а праворуч ZenFone 5Z. Після фотографії даного прототипу сумнівів в тому, що в 2019 році ринок заповниться подібними апаратами немає.

Asus ZenFone 6
Як виглядатиме Asus ZenFone 6

З мінусів варто відзначити занадто широку рамку в нижній частині екрана через відсутність нової технології COF (Chip on Film), яку Huawei використовує в Honor 8X. Ззаду даний прототип виглядає просто приголомшливо. Він дуже нагадує OnePlus 6.

Asus ZenFone 6
Прототип Asus ZenFone 6

У мережі також з'явилися зображення ще двох прототипів, проте виглядають вони не настільки виграшно.

Asus ZenFone 6
Asus ZenFone 6 отримає подвійну основну камеру

Залишається сподіватися, що Asus все ж зменшить рамку знизу в першому прототипі і візьме його за основу.

Asus ZenFone 6
Asus ZenFone 6 отримає велике "підборіддя"

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Теги: Техно Смартфони Asus
Джерело: Техно
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