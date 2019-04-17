Смартфон Honor 20i з потужною селфі-камерою представили офіційно

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Honor 20i: характеристики і ціна
Honor 20i: характеристики і ціна

Бренд Honor, що належить компанії Huawei, представив свій новий продукт – смартфон Honor 20i. Серед головних фішок новинки – хороша фронтальна камера з роздільною здатністю 32 Мп.

Характеристики. Смартфон отримав 6,21-дюймовий IPS LCD-дисплей. Екран має роздільну здатність FullHD + і співвідношення сторін 19,5: 9. Селфі-камера розміщена у спеціальному вирізі.

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Honor 20i працює на процесорі Kirin 710, що працює в парі з 4/6 ГБ оперативної пам'яті. Вбудованої пам’яті у новинці передбачено до 256 ГБ. Ємність акумулятора сягає 3400 мАг. Працює новинка під управлінням EMUI 9 на базі Android 9 Pie.

Honor 20i

Honor 20i доступний у 3 кольорах 

Камери. Перевагою новинки можна вважати камери. Основна камера Honor 20i має потрійний модуль, що включає 24 Мп основний датчик з діафрагмою f/1.8; 8 Мп ультраширококутний об'єктив і 2 Мп датчик глибини.

Камера може похвалитись зйомкою в нічному режимі, також вона має технологію суперуповільненої зйомки відео, підтримує професійний режим, панорамний і портретний режими.

Роздільна здатність фронтальної камера 32 Мп з діафрагмою f/2.0. Спеціальна технологія згладжування пікселів 4-в-1 дозволяє Honor 20i краще знімати Селфі в умовах слабкої освітленості.

Honor 20i.

Ціна стартує від 6 400 гривень

Ціна. Honor 20i надійде у продаж у трьох кольорах: градієнтному синьому, градієнтному червоному та класичному чорному.

  1. 6 ГБ оперативки та 64 ГБ вбудованого сховища коштує 1599 юанів (238 доларів або 6 400 гривень);
  2. Конфігурація 4 ГБ оперативної + 128 ГБ вбудованої пам’яті оцінена у ті ж 1599 юанів;
  3. За модель із 6 ГБ + 128 ГБ пам’яті треба буде заплатити 1899 юанів (283 долари або 7 600 гривень);
  4. Топова версія Honor 20i з 6 ГБ + 256 ГБ коштує 2199 юанів (328 доларів або 8 800 гривень).

Новинка надійде у продаж в Китаї 18 квітня.

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Теги: Техно Смартфони Huawei
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