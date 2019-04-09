Смартфон OnePlus 7 засвітився на фото в чохлах

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OnePlus 7
OnePlus 7 / gizchina.com

Схоже, презентація нового вбивці флагманів, що отримає назву OnePlus 7, справді відбудеться дуже скоро. В мережі вже з'явились фото чохлів, а також нового смартфона.

Як пише Gizchina.com, ці фото оприлюднили джерела, наближені до компанії.

Що стало відомо із знімків. Новинка отримає висувну фронтальну камеру, яка розташується ближче до лівої частини корпусу. За чутками, її роздільна здатність становитиме 16 Мп.

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Джерела також повідомляють, що новий смартфон буде оснащений AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 6,5 дюйма. Сканер відбитків пальців буде вбудований в екран.

OnePlus 7

Чохли OnePlus 7 отримають кілька кольорів

Основна камера — потрійна. Основний модуль 48-мегапіксельний, два інші сенсори мають роздільну здатність на 20 Мп та 16 Мп. Під оптичними блоками розміщений спалах.

Новинка буде працювати на топовому процесорі Snapdragon 855. Об'єм оперативної пам'яті складе до 12 ГБ, місткість накопичувача – до 256 Гбайт.

OnePlus 7

Селфі-камера висувна

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Теги: Техно Новини Техно OnePlus Смартфони
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