Смартфон Samsung Galaxy Note10 засвітився на фото

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Так може виглядати Samsung Galaxy Note10
Так може виглядати Samsung Galaxy Note10 / PhoneArena

Лише кілька днів тому новий флагманський смартфон від Samsung - Galaxy S10 офіційно надійшов у продаж. Та вже зараз з’явились знімки ще одного флагмана – Samsung Galaxy Note10.

Як пише PhoneArena, ці фото не є офіційні, але вони показують деякі характеристики майбутньої новинки. Знімки зроблені художниками. На основі чуток, художники зробили ці рендери.

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Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 отримає 4 кольори

Що стало відомо. Якщо вірити рендерам, то майбутня новинка отримає основну камеру з чотирьох модулів.

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 отримає стилус 

Для фронтальної камери компанія застосує рішення Infinity O, що передбачає так звану "дірку" в екрані. Вона матиме два модулі. Також сканер відбитків пальців буде вбудовано в дисплей.

Samsung Galaxy Note10

Виглядає новинка цікаво

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Теги: Samsung Новини Техно Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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