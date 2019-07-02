Смартфон Samsung Galaxy S10 загорівся під час зарядки

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Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 / 24 Канал

Новий флагманський смартфон Samsung Galaxy S10 загорівся під час зарядки. Про це розповів його користувач у китайській соціальній мережі Weibo.

Як пише wccftech.com, користувач розповідає, що спочатку не зміг розблокувати свій смартфон після зарядки, при цьому кабель дуже сильно нагрівся. Далі пристрій задимилося і загорівся.

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Поки ніяких офіційних заяв від Samsung не надходило.

Samsung Galaxy S10 загорівся під час зарядки

Samsung Galaxy S10 загорівся під час зарядки

"Палаючі" смартфони Samsung. Це вже далеко не перший випадок загоряння пристрою цієї компанії. Найбіліше проблем було із лінійкою Galaxy Note 7. Тоді експерти фіксували практично 100% перегрівання пристроїв. Причиною були акумулятори.

Після цього компанія впровадила жорстку перевірку акумуляторів своїх смартфонів. Тож цього не мало би повторитись.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung Samsung Galaxy S10
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