Смартфони Samsung Galaxy S9 почали швидко розряджатись: в чому причина

Флагманські смартфони Samsung Galaxy S9 і S9 + стрімко почали розряджатись. І з такою ж проблемою зіштовхнулись користувачі Galaxy S8 and S8 +.

Як повідомляє SamMobile, скорочення автономної роботи відбувається у багатьох користувачів. Подекуди час роботи без підзарядки скорочується одразу на 40%.

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В чому причина. Різке скорочення автономії пов’язують із оновленням до Android 9 Pie. Флагмани Galaxy S9 і S9 + отримали оновлення прошивки у грудні. Тоді ж користувачі почали повідомляти про проблему, але її не було вирішено.

З виходом стабільного поновлення Android 9 Pie для Galaxy S8 and S8 + стало зрозуміло, що проблема таки полягає в оновленні.

В компанії Samsung наразі не відреагували на цю інформацію.

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