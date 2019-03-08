Смартфони Samsung Galaxy S10 надійшли у продаж в Україні: ціни

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Смартфони Samsung Galaxy S10 надійшли у продаж в Україні
Смартфони Samsung Galaxy S10 надійшли у продаж в Україні / Техно 24

Від п’ятниці, 8 березня, в Україні стартував продаж нових флагманських смартфонів Samsung Galaxy S10. Відзначимо, вартість базової версії смартфона встановлена на рівні 30 000 гривень.

Samsung представила свої нові смартфони ще 20 лютого, від того ж дня можна будо попередньо замовити новинку. Всі хто, вирішив в числі перших оцінити новий флагман від південнокорейського виробника отримали в подарунок фірмові бездротові навушники Samsung Galaxy Buds.

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Ціни. Тепер же Samsung Galaxy S10 офіційно доступні в роздробі. Базова версія Samsung Galaxy S10 з 8 ГБ оперативки та 128 ГБ вбудованого сховища обійдеться в 29 999 гривень. За Samsung Galaxy S10 Plus із 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті доведеться викласти 32 999 гривень. "Бюджетний" Samsung Galaxy S10е із 6 ГБ оперативки та сховищем на 128 ГБ коштує 24 999 гривень.

Характеристики. Samsung Galaxy S10 отримав 6,1-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2К +, дисплей Samsung Galaxy S10 Plus має розмір 6,4 дюйма, а найдешевший Galaxy S10е отримав 5,8-дюймовий екран. Всі Samsung Galaxy S10 отримали екрани Infinity O з так званою "діркою" під фронтальну камеру.

Samsung Galaxy S10
Ціна Samsung Galaxy S10е в Україні

Samsung Galaxy S10
Ціна Samsung Galaxy S10 Plus в Україні

Samsung Galaxy S10
Ціна Samsung Galaxy S10 в Україні

У старших версіях сканер відбитків пальців вбудований під дисплей, а їх "молодший брат" отримав сканер на бічній панелі. Нові пристрої отримали процесори Exynos 9820 або Qualcomm Snapdragon 855 залежно від регіону продажів.

Galaxy S10 Plus отримає здвоєну фронтальну камеру (10 Мп + 8 Мп). У той час як молодші версії мають один датчик для селфі на 10 Мп. Новинки отримали потрійну основну камеру, яка складається з таких сенсорів: 12-мегапіксельний ширококутний модуль, 12-мегапіксельний телефотомодуль та ультраширококутний модуль на 19 Мп. Останній дає змогу робити фото із кутом огляду 123 градуси.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Ціни Samsung Samsung Galaxy S10
Джерело: 24 Канал
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