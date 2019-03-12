Смартфони Samsung Galaxy S10 з тріском провалили випробування на крихкість: відео

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Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 / Техно 24

Одна із головних особливостей нових флагманів Samsung Galaxy S10 – практично безрамковий дисплей, через що користувачі мають сумніви щодо їх надійності. Компанія SquareTrade, яка надає розширену гарантію на побутову техніку, провела експеримент, в ході якого спеціалісти перевірили крихкість нових смартфонів.

Як повідомляє 4PDA, три смартфона по разу скинули на бетонну поверхню з висоти близько 1,8 метра передньою і задньою стороною. У всіх випадках загартоване скло Gorilla Glass не витримало удару.

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Від першого падіння апарати отримали серйозні пошкодження, а у "наймолодшого" Samsung Galaxy S10e і зовсім перестав працювати дисплей. Саме молодша модель отримала найбільше каліцтв. Це може бути пов'язано з використанням скла Gorilla Glass 5, яке на 35% менш міцне, ніж використовувані в старших двох моделях Gorilla Glass 6.

Samsung Galaxy S10 превірили на крихкість – дивіться відео

 

Найменше ушкоджень отримав звичайний Samsung Galaxy S10, хоча користуватися сканером відбитків пальців з тріснутим екраном не вийде.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung Samsung Galaxy S10
Джерело: 24 Канал
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