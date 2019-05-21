Sony буде сама знімати фільми за мотивами ігор PlayStation

Компанія Sony вирішила більше не чекати, коли голлівудські студії звернуть увагу на популярні сюжети їхніх ігор та почнуть знімати на їхній основі фільми. Тож у компанії запустять у виробництво фільмів та серіалів на основі ігор.

Як пише hollywoodreporter, Sony вже заявила про створення кіностудії PlayStation Productions, яка й буде займатися виробництвом фільмів і серіалів.

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Для чого це потрібно Sony. Експерти припускають, що таким чином Sony має намір показати, що Голлівуд втратив за цей час, проігнорувавши їхні сюжетні ідеї.

Останні роки співробітники PlayStation Productions стежили за успішним підходом, який використовували у адаптації сюжетних ліній у всесвіті Marvel, та черпали досвід.

До речі, PlayStation Productions вже запустила у виробництво кілька проектів. Конкретні назви та сюжети поки не називають.

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