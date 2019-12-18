Sony несподівано додала в ґеймпад PlayStation 4 ще дві кнопки

Компанія Sony Interactive Entertainment анонсувала несподіваний аксесуар для ґеймпада DualShock 4. Це оригінальний контролер для консолі PlayStation 4, який отримав дві додаткові кнопки, які можна окремо налаштувати.

В офіційному описі мовиться, що DualShock 4 Rear Side Key Connection Board призначений для ґеймерів, які люблять змагальні ігри. Цей новий аксесуар забезпечує розширені багаті функції і вищу швидкість, зберігаючи при цьому комфорт і звичні відчуття від бездротового контролера DualShock 4, повідомляє Gizchina.

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Що може новий аксесуар

Аксесуар має гладку форму і дві високочутливі клавіші, які розташовуються на задній панелі ґеймпада. Ці клавіші можуть виконувати до 16 різних дій, при цьому вони забезпечують відмінний тактильний зворотний зв'язок.



DualShock 4 Rear Side Key Connection Board

Примітно, що DualShock 4 Rear Side Key Connection Board оснащений чорно-білим OLED-дисплеєм, на який виводиться інформація про призначення кнопок у режимі реального часу. Налаштувати клавіші можна дуже швидко, крім того, можна зберегти до трьох різних профілів. Продукт був протестований і схвалений для всіх ігор PlayStation VR.

DualShock 4 Rear Side Key Connection Board надійде в продаж 16 січня наступного року і буде пропонуватися за ціною 35 доларів.

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