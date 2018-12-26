Sony PlayStation Classic стала значно дешевшою в Україні

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Sony PlayStation Classic подешевшала
Sony PlayStation Classic подешевшала / igromania.ru

Відома ретро-консоль Sony PlayStation Classic різко подешевшала по всьому світу – подекуди ціна впала більш ніж на третину. Знижки торкнулись і українського ринку.

Про це повідомляє tehnot.com.

Так, Sony PlayStation Classic в Україні можна придбати за 1999 гривень (Rozetka, Eldorado, MOYO тощо). При цьому раніше ціни на пристрій стартували від 3399 гривень.

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Що стосується США, то тут вартість консолі опустилися з 99 до 59 доларів. У Великобританії цінник знизили до 49 фунтів, зате в багатьох країнах ЄС все ще просять 99 євро.

Sony PlayStation Classic стала значно дешевшою в Україні

Sony PlayStation Classic істотно подешевшала

Як відомо, PlayStation Classic – це зменшена копія оригінальної консолі з емулятором і двадцятьма іграми всередині. Перелік включає Tekken 3, Final Fantasy VII, GTA, Resident Evil Director’s Cut і Metal Gear Solid.

У комплекті передбачено два геймпада для спільного проходження з друзями.

Sony PlayStation Classic стала значно дешевшою в Україні

Sony PlayStation Classic стала дешевшою у більшості магазинів

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Теги: Техно PlayStation Ігри
Джерело: Техно
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