Сполучені Штати в черговий раз посилили правила експортного контролю щодо поставок товарів в Росію. 29 червня набрали чинності два нових правила Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США, які ще більше обмежують потенційний експорт чутливих технологій в Росію.

Як повідомляє 24 канал, окрім Росії обмеження експорту також поширені на Китай і Венесуелу.

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Детальніше про заборону

Перше правило скасовує виняток для американських експортерів, які до цього могли постачати в Росію без ліцензії широкий спектр товарів, якщо вони призначені для цивільного використання цивільними споживачами. Це підшипники, напівпровідники, комп'ютери, телекомунікаційне обладнання, радіолокаційні системи, обладнання для виробництва літакових двигунів та інше.

Тепер, навіть якщо ці товари передбачається використовувати виключно в цивільних цілях, експортеру знадобиться отримати спеціальну ліцензію Мінторгу США. Щодо цієї зміни, то крім Росії, Китаю і Венесуели вона також торкнеться Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Казахстану, Іраку та України.

Друге правило стосується лише Росії, Китаю та Венесуели. В рамках цього правила розширюється визначення "військового використання" товарів, що звузить і без того мінімальні можливості російського оборонного сектору закуповувати американські товари, технології і програмне забезпечення.

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Під "кінцевим військовим користувачем" будуть розумітися збройні сили, національна поліція, національна гвардія, розвідувальні служби, а також "будь-яка особа або організація, чиї дії або функції призначені для підтримки військового використання" товару.

У блозі міжнародної юрфірми Pillsbury Winthrop Shaw Pittman зазначається, що за новими правилами до переліку подібних товарів відтепер входять iPhone та копії Microsoft Windows, тобто їх продаж "військовим" користувачам стане практично неможливим.