S.T.A.L.K.E.R. 2: розробники розповіли нові деталі про гру

Українська студія GSC Game World ще в 2018 році оголосила про розробку наступної частини своєї легендарної гри – S.T.A.L.K.E.R. 2. Чутки про проєкт ходили протягом довгого часу і тепер з'явилася офіційна інформація про гру.

На геймдейв-конференнції Games Gathering-2019 українська студія присвятила свій стенд S.T.A.L.K.E.R. 2: при цьому частину стенду оформили точнісінько як заставку першої частини гри.

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Нові деталі про S.T.A.L.K.E.R. 2

PR-менеджер студії Захар Бочаров розповів виданню AIN.UA деякі деталі нової частини гри про Чорнобиль. Зокрема він зауважив, що в шутері не буде лутбоксів та популярного жанру "королівської битви".

Ми надихаємося оригінальною трилогією. Не можу поки говорити про те, який це буде жанр, чи буде в грі онлайн-складова чи ні, але оригінальна трилогія – хороший орієнтир,

– зауважив Бочаров.

Окрім того, представник компанії повідомив, що S.T.A.L.K.E.R. 2 точно вийде на PC. Компанія сама займається розробкою, тому всі чутки щодо колаборації GSC Game World з будь-якими іншими компаніями – це лише чутки.

Дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2

В компанії поки не повідомляють терміни виходу гри, але запевнили, що зовсім скоро вони оголосять цю інформацію. Окрім того, розробники не публікували жодних трейлерів S.T.A.L.K.E.R. 2, тому всі подібнім матеріали – фейкові.

Що відомо про S.T.A.L.K.E.R.? Перша частина гри S.T.A.L.K.E.R. стала знаковим проєктом для українського геймдева. Шутер від першої особи в декораціях Чорнобильської зони відчуження розроблявся компанією 7 років в період 2001 – 2007 років.



Після виходу перша частина стала культовою, і в 2010 році компанія анонсувала продовження, однак в грудні того ж року роботу над ним припинили.

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