Bethesda запустила масштабний розпродаж в Steam: які ігри доступні зі знижкою

36 Читать новость на русском
Steam проведе розпродаж 2019 – дата і які ігри Steam можна купити
/ Фото з вільних джерел

Вже в четвер, 25 липня, студія Bethesda в рамках виставки QuakeCon 2019 представить повноцінне демо гри DOOM Eternal. Саме до цієї події Bethesda приурочила масштабний розпродаж своїх ігор в Steam.

Користувачам доступні знижки до 80% на практично всі ігри, які вийшли з-під крила знаменитої студії.

Читайте також: В Steam стартував літній розпродаж ігор

Серед цікавих пропозицій Bethesda:

Скільки триватиме акція? Пропозиції будуть актуальні до 30 липня. Сторінку розпродажу із повним списком ігор можна переглянути за посиланням.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Знайшли народ, який генетично відрізняється від усіх інших людей
сьогодні
14641
Теги: Техно Ціни Ігри Steam Bethesda
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
23 липня 21:09 Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
449
Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
22 липня 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
Ірина Полицька 1008
Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
21 липня 22:06 Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
Михайло Года 1233
50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
21 липня 13:10 50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
Михайло Года 2197
Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
20 липня 22:09 Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
Анастасія Кушпіт 4230
Новини
Більше новин
Залиште відгук