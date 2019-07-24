Bethesda запустила масштабний розпродаж в Steam: які ігри доступні зі знижкою
Вже в четвер, 25 липня, студія Bethesda в рамках виставки QuakeCon 2019 представить повноцінне демо гри DOOM Eternal. Саме до цієї події Bethesda приурочила масштабний розпродаж своїх ігор в Steam.
Користувачам доступні знижки до 80% на практично всі ігри, які вийшли з-під крила знаменитої студії.
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Серед цікавих пропозицій Bethesda:
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RAGE 2 – 929 гривень;
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DOOM – 204 гривні;
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Dishonored: Complete Collection – 622 гривні;
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Prey – 186 гривень;
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Wolfenstein II: The New Colossus – 514 гривень;
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The Elder Scrolls Online – 299 гривень;
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The Evil Within 2 – 390 гривень;
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Fallout Classic Collection – 130 гривень;
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The Quake Collection – 214 гривень;
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The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition – 125 гривень;
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The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY Edition – 171 гривня;
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The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 343 гривні;
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Fallout 3 GOTY Edition – 130 гривень;
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Fallout: New Vegas Ultimate Edition – 65 гривень;
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Fallout 4 GOTY Edition – 299 гривень.
Скільки триватиме акція? Пропозиції будуть актуальні до 30 липня. Сторінку розпродажу із повним списком ігор можна переглянути за посиланням.
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