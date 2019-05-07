Створили рейтинг смартфонів із найкомфортнішим інтерфейсом

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Huawei P30 Pro має найкомфортніший інтерфейс
Huawei P30 Pro має найкомфортніший інтерфейс / epravda.com.ua

Популярний китайський бенчмарк Master Lu сформував рейтинг смартфонів із найбільш плавним та комфортним для користувача інтерфейсом. Рейтинг очолив новий флагманський смартфон Huawei P30 Pro.

P30 Pro набрав у цьому рейтингу 157,58 бала. Цікаво, що на другому місці опинився ще один продукт від Huawei – спрощена версія P30, набравши 156,97 бала.

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Третю сходинку експерти віддали новому ігровому смартфону Nubia Red Magic 3. Далі йдуть новинка від Oppo – Reno 10x Zoom та Lenovo Z6 Pro.

Наступна п’ятірка виглядає таким чином:

  1. Meizu 16s
  2. Oppo Reno 10x Zoom Standard Edition
  3. Samsung Galaxy A70
  4. Samsung Galaxy A60
  5. Honor 20i

Для рейтингу експерти обрали смартфони, випущені в квітні 2019 року.

Чим відомий Huawei P30 Pro. Незважаючи на результати рейтингу, у нас ця новинка асоціюється із потужною камерою. За заявою розробників, це найкраща камера на ринку смартфонів.

рейтинг смартфонів із найкомфортнішим інтерфейсом

Рейтинг смартфонів із найкомфортнішим інтерфейсом

Зокрема, під час презентації наголошували, що новинка може замінити професійний фотоапарат. Huawei P30 Pro отримав основну 40-мегапіксельну Leica Triple камеру з апертурою f/1.8. Другий модуль - 16-мегапіксельна ширококутна камера (f/12.2). Третій модуль — це 8-мегапіксельна телекамера (f/2.4).

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Huawei Рейтинги
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