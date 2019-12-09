Супутники Ілона Маска Starlink зроблять безпечнішими для космічних дослідників

SpaceX прислухалася до скарг астрономів, яким поява сотень нових об'єктів навколо Землі заважає проводити спостереження. Один із супутників Starlink, які відправляться на орбіту в наступній партії, буде покритий експериментальною фарбою.

Президент компанії SpaceX Гвен Шотвелл пообіцяла піти назустріч вченим і знизити яскравість супутників Starlink, повідомляє Spacenews.

Цікаво: Комета Борисова: коли наблизиться до Землі та чи загрожує людству

Компанія вже вивела на орбіту 120 супутників, що роздають високошвидкісний інтернет. Ще тисячі повинні приєднатися до них в найближчі роки.

Проблема із супутниками Starlink

Вже незабаром після першого запуску в травні астрономи відзначили підвищену яскравість цих супутників і висловили заклопотаність можливими перешкодами, які ускладнять спостереження за нічним небом.



Супутники Ілона Маска засвічують дослідні камери обсерваторій

Як SpaceX збирається вирішувати це питання

Шотвелл розповіла, що один з 60 супутників в наступній партії буде покритий експериментальною фарбою, яка знизить відбиття та яскравість. Фахівці компанії не можуть заздалегідь передбачити, як спрацює це покриття, але готові пробувати до тих пір, поки не доб'ються бажаного результату.

Керівник SpaceX визнала, що ніхто в компанії не передбачив, що така проблема може виникнути.

Президент SpaceX запевнила, що з того часу, як з'явилися перші скарги астрономів на супутники Starlink, компанія серйозно зайнялася вирішенням проблеми.

Ми хочемо бути впевнені, що зробили все можливе, щоб маленькі діти могли дивитися на зірки через телескопи. Астрономія – одна з небагатьох речей, яка змушує дітей захоплюватися космосом,

– сказала Шотвелл.

Покриття, яке SpaceX нанесе на супутник, – лише перший крок компанії в пошуку постійного рішення, яке повинно бути знайдено раніше, ніж на орбіту будуть виведені всі заплановані супутники.

Плани SpaceX щодо Starlink

В 2020 році компанія збирається запускати по 60 супутників кожні два-три тижні, щоб до середини року система була готова забезпечити спочатку США, а потім і всю планету мобільним супутниковим інтернетом.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно