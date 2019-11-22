Telegram перестав працювати в Україні та низці інших країн
Близько 15:00 в українських користувачів виникли проблеми із роботою месенджера Telegram. Загалом, збій відбувається у багатьох країнах світу.
Де не працює Telegram
Як свідчить портал Downdetector, найбільше повідомлень про збої надходить з України, Росії, Білорусі, Німеччини, Нідерландах. Також проблеми із месенджером у користувачів в Великобританії, Швейцарії, Австрії та інших країнах.
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Що стосується України, то збій у роботі месенджера спостерігається у Києві. Одесі, Сумах, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та у Львові.
Де не працює Telegram
Що не доступне
Здебільшого користувачі скаржаться на те, що не можуть підключитися до месенджер або відправити повідомлення. Також деякі користувачі не можуть користуватись веб-версією Telegram
У Telegram поки не прокоментували ситуацію.
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