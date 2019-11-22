Telegram перестав працювати в Україні та низці інших країн

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Telegram не працює в Україні / engadget.com

Близько 15:00 в українських користувачів виникли проблеми із роботою месенджера Telegram. Загалом, збій відбувається у багатьох країнах світу.

Де не працює Telegram

Як свідчить портал Downdetector, найбільше повідомлень про збої надходить з України, Росії, Білорусі, Німеччини, Нідерландах. Також проблеми із месенджером у користувачів в Великобританії, Швейцарії, Австрії та інших країнах.

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Що стосується України, то збій у роботі месенджера спостерігається у Києві. Одесі, Сумах, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та у Львові.

Де не працює Telegram

Де не працює Telegram

Що не доступне

Здебільшого користувачі скаржаться на те, що не можуть підключитися до месенджер або відправити повідомлення. Також деякі користувачі не можуть користуватись веб-версією Telegram

У Telegram поки не прокоментували ситуацію.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Telegram
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