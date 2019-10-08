Тільки в Україні: "фішки" нового смартфону Redmi 8 вже відомі за день до світової презентації

Вже завтра, 9 жовтня, відбудеться офіційна світова презентація, де компанія Xiaomi представить свій найкращий бюджетник – смартфон Redmi 8.

Проте цілком неочікувано, компанія з Піднебесної абсолютно ексклюзивно представила Redmi 8 за день до світової презентації – у столиці України, Києві. Журналісти Техно 24 перші змогли почути про всі деталі нового смартфону від Xiaomi.

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Дизайн. Redmi 8 отримав більш тонкі рамки навколо дисплея, ніж у попередника, а краплеподібний виріз дещо видозмінився. Ззаду смартфон схожий на Redmi Note 8 Pro, але тільки з подвійною головною камерою.

Під нею розміщений сканер відбитків пальців. А ще виробник зазначає, що Redmi 8 застрахований від подряпин та водонепроникний.

Redmi 8 отримав подвійну камеру

Технічні харахтеристики. У Redmi 8 подвійна 12-мегапіксельна камера з флагманським сенсором Sony IMX363, як в Pixel 3, восьмиядерний процесор Snapdragon 439, акумулятор ємністю 5000 мАч і підтримкою швидкої зарядки потужністю 10 Вт.

У цього смартфона 6,22-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD+, а також наявність до 4 ГБ оперативної пам'яті. Виробник обладнав смартфон портом USB Type-C і 3,5-міліметровим аудіороз'ємом.

Ціна. Смартфон Redmi 8 з оперативною пам'яттю на 32Гб – 3 999 грн. Смартфон Redmi 8 з оперативною пам'яттю на 64Гб – 4 999 грн. Продажі в Україні стартують 17 жовтня.

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