Toyota створила робота, що вміє дуже точно закидати м’яч у корзину: відео

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Робот-баскетболіст Cue 3
Робот-баскетболіст Cue 3 / naked-science.ru

Компанія Toyota Motor Corp створила робота Cue 3, який втре носа професійним баскетболістам. Машина може розрахувати тривимірне зображення, де розміщена корзина, а далі налаштовує двигун, щоб надати кидку правильний кут і силу.

Як пише Naked Science, професійний японський баскетболіст Юдай Баба взяв участь в демонстрації умінь робота.

Він навіть пожартував, якщо робот зможе розучити ще кілька трюків, то він готовий взяти його в свою команду. Щоправда додав, перевага людей в цій сфері поки дуже велика.

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Щоправда, цього не станеться дуже швидко. Як розповів інженер Toyota Томохіро Номі, Cue 3 може справді стати конкурентом баскетболістів лише через 20 років і лише при належному технологічному прогресі.

Де пригодиться? Як стверджують експерти, машину можна використовувати не лише для спорту. Його можна застосовувати під час збору урожаю, для доставки посилок, для роботи на фабриках і складах.

 

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект робототехніка
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