Цифра дня: скільки людей у світі користуються девайсами від Xiaomi

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Скільки людей у світі користуються девайсами від Xiaomi
Скільки людей у світі користуються девайсами від Xiaomi

У першому кварталі 2019 року кількість користувачів девайсів від компанії Xiaomi збільшився на 31,8%. Про це заявив фінансовий директор Xiaomi Чжоу Гуанпін.

Як передає ixbt.com, нині продукцією Xiaomi активно користуються понад півмільярда людей по всьому світу.

Як пояснив Чжоу, ці користувачі мають різні продукти Xiaomi.

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Цікаво, що навесні компанія представила фінансовий звіт, який показав – загальний дохід Xiaomi Group склав 6,37 мільярда доларів, що на 27,2% більше, ніж в попередньому році.

Також у компанії повідомили, що кількість пристроїв, підключених до екосистеми Xiaomi IoT, досягло 171 мільйона одиниць (без урахування смартфонів і ноутбуків), збільшившись на 70% за останній рік.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Xiaomi
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