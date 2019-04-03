Цифра дня: скільки покупок українці оплачують через смартфон

Протягом останнього року українські користувачі в півтора рази активніше почали оплачувати свої покупки та інші фінансові операції за допомогою смартфонів.

Як розповіли у прес-службі ПриватБанку, у березні 2018 року в мобільній версії зафіксували 8,9 мільйонів транзакцій.

У той же час у березні 2019 роки кількість операцій, проведених через мобільний банк, перевищило 15,8 мільйонів.

Читайте також: Цифра дня: скільки грошей користувачі витратили в Google Play та App Store

Також у банку повідомили, що кожного місяця у Приват24 користувачі виконують вдвічі більше операцій, ніж через каси банку 15,8 мільйонів та 7,7 мільйонів ​​транзакцій.

Та все ж на термінали самообслуговування припадає значно більше операцій -29 мільйонів щомісяця.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно