Цифра дня: скільки українці витратили на відеоігри в 2018 році

Річний дохід від відеоігор за 2018 рік в Україні склав 179,2 мільйона доларів. Такий показник на 13,6% більший, ніж зафіксували в 2017 році – тоді українці витратили на відеоігри 157 мільйонів доларів.

Темпи зростання ігрової індустрії в Україні трохи вище, ніж середні по всьому світу: в цілому світовий дохід від відеоігор в 2018 році виріс на 10,9% і склав 135 мльярдів доларів, передає Ain.

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У Польщі, приміром, цей ринок склав в минулому році 541 мільйон доларів, а в Росії – 1, 7 мільярда доларів.

Найбільше зріс дохід із консольних ігор – 15,6%, розваги на смартфонах принесли на 4,6% більше прибутку, а на планшетах – на 14,9%.

Єдина галузь, яка за рік продемонструвала зниження доходу – браузерні ігри (дохід в порівнянні з 2017 роком просів на 1,4%).

Протягом останніх трьох років кількість геймерів в Україні залишається незмінною, а кількість гравців, які платять за ігри, навіть трохи знижується,

– відзначив country manager українського офісу Wargaming Дмитро Базилевич.

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