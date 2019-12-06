Цифрові юридичні послуги: успішний досвід українського стартапу світового рівня

Про використання технологій в праві, спрощення юридичних процедур та зацікавленість у новому тернді інвесторів – в програсі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповів юрист технологічно-юридичного стартапу Legal Nodes Нестор Барчук.

Світовий досвід штучного інтелекту в праві

У той час, як деякі країни, зокрема, і Україна намагаються вигадати систему з відбору найбільш кваліфікованих і доброченсих фахівців, інші країни тестують системи, в яких роботу служителя Феміди замінить робот.

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► Зокрема, в Голландії є можливість регулювати сімейні спори за допомогоюю програми-медіатора. Тепер сторонам не обов'язково навіть бачитись. Прийнятні для себе варіанти виходу із ситуації вони можуть обрати у зручному інтерфейсі.

► А Естонія взагалі тестує можливість штучного з розгляду і комерційних справ – щоправда, невеликих – що стосуються сум не вище семи тисяч євро та які випливають з договірних стосунків.

Інвестиції зростають

Стрімко зростає і кількість інвестицій в юридичні технології – бізнес на межі юриспруденції та IT:

Два роки тому суми вкладів у цю галузь сягали лише 100 мільйонів доларів,

В минулому році суми вкладів перевалили вже за 1 мільярд.

Трохи більше вже інвестували у цю галузь із січня по вересень 2019 року.

Досвід українського стартапу Legal Nodes

Юридичний стартап Legal Nodes став переможцем конкурсу інноваційних ідей у Львові. Юрист Legal Nodes Нестор Барчук розповів про головні послуги, які надає цей стартап на міжнародному ринку.

– На нашу думку, Legal Tech (технології в праві) і їх використання для більш швидкого, дешевшого і зручнішого надання юридичних послуг в наступному десятилітті стане новим FinTech – використанням технологій у фінансах, яке вже є величезним трендом.

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– Відчуваючи цей тренд, в стартапі, де я працюю, з'явилася ідея створити такий технологічний юридичний маркетплейс, який буде значно пришвидшувати юридичні послуги і робити їх вартість дешевшою для бізнесу. Ми так само оптимізуємо час, який використовує юрист на пошук своїх клієнтів.

– Ми є міжнародним юридичним маркетплейсом. Ми працюємо з технологічним бізнесом. Тобто це є наша основна аудиторія. Це IT-компнанії – ті, які використовують якісь технології.

– Ми зібрали нетворк із 100 юристів із 20 країн світу, які мають зараз законодавтсво, яке найбільше підходить технологічним компаніям. Ми розмістили цих 100 юристів на нашому маркетплейсі (торгівельному майданчику), там де представник технологічної компанії або її засновник може пройтися очима по профілях юристів і обрати того, який йому найбільше подобається, потрібен і комунікувати напряму.



Юрист Legal Nodes Нестор Барчук

– Це позбавляє технологічний бізнес необхідності звертатися до юридичних закордонних компаній, проходити всю вертикаль юркомпанії: починаючи від партнера, закінчуючи наймолодшим юристом, який зрештою виконує велику частину завдань. Таким чином ми оптимізуємо час, який витрачається на бюрократичну процедуру.

Більше про стартап, його функції та про розвиток використання Legal Tech – дивіться у відео програми.