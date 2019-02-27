"Ця гра не для PC": відомий аналітик розповів про провал гри Anthem

Відомий аналітик Майкл Пактер пояснив, чому гра Anthem отримала в пресі низькі оцінки. На його думку, новий проект не призначений для персональних комп'ютерів, а свої огляди рецензенти писали саме по PC-версії.

Чому Anthem не популярна серед PC-геймерів? Як повідомляє ресурс ResetEra, Пактер передбачав, що середня оцінка консольної версії буде на 10 балів вище, ніж у комп'ютерної. Таку оцінку він називає "поганою, але не катастрофічною".

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Відзначимо, зараз середній бал PC-версії Anthem на Metacritic становить 60 з 100 (на підставі 49 оглядів).

На мій погляд, ця гра – не для комп'ютерів. У ній можна літати, маневрувати в повітрі, ніби ви керуєте автомобілем. Таке управління не дуже добре працює на комп'ютерах, зате ідеально підходить для консолей,

– підкреслив Пактер.

Перспективи. У той же час він і його колега Гільєрмо Фернандес з дослідницької фірми Newzoo впевнені, що інвесторам не варто засмучуватися через незадовільні стартові результати Anthem.

Трейлер гри Anthem – дивіться відео

За словами Пактер, у Electronic Arts протягом усього року були фінансові проблеми, і результати Anthem – логічний наслідок цього. У той же час він зазначив, що "королівська битва" Apex Legends виступає на ринку "феноменально".

Чимала частина доходів EA генерується за рахунок шалено популярних щорічних спортивних ігор. Звичайно, не можна говорити щось конкретне про фінансове майбутнє компанії, але прямо зараз турбуватися точно нема про що, – зауважив Гільєрмо Фернандес.

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