Творці Plague Inc звернулися до гравців з приводу коронавірусу

Компанія Ndemic Creations, яка розробила гру в жанрі біологічного симулятора Plague Inc, звернулася до гравців. Адже через спалах смертельного коронавірусу в Китаї популярність цієї гри різко зросла.

Як сказано на офіційному сайті Ndemic Creations, вони отримали чимало запитань від гравців та журналістів, тож вирішили зробити спеціальне звернення з цього приводу.

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Що кажуть у Ndemic Creations

"Кожного разу, коли відбувається спалах захворювання, ми бачимо зростання числа гравців, адже люди прагнуть дізнатися більше про те, як поширюються хвороби, і зрозуміти механізми вірусних спалахів", – пишуть Ndemic Creations.

Тож розробники наголошують, що їхня гра в жанрі біологічного симулятора не повинна сприйматися гравцями як наукова модель щодо поширення вірусу.

"Пам'ятайте, Plague Inc – це гра, а не наукова модель. А нинішній спалах коронавірусу – реальна ситуація, яка зачіпає багато людей. Ми завжди рекомендуємо гравцям отримувати інформацію безпосередньо від місцевих і світових органів охорони здоров'я", – додає компанія.

Що таке Plague Inc? Це гра-стратегія, яку Ndemic Creations випустили у 2012 році. Це реалістична модель поширення епідемії. Суть гри полягає у тому, щоб поширювати епідемію по всій Землі та в результаті знищити людство.



Тож гравець має заразити у певній країні нульового пацієнта. Далі відбувається інфікування людей всередині країни, а згодом – поширюється на весь світ. Вірус переноситься тваринами, птахами, комахами, через кров або заражені переміщаються на літаках або кораблях. Також існують випадкові і керовані види зараження. У 2012 Plague Inc буда номінована на звання "Найкращої стратегічної гри року" за версією IGN.

Що відомо про коронавірус? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився на інші країни. Наразі в Україні було зафіксовано кілька підозр на цей вірус, але поки жоден випадок зараження не підтвердили. Станом на 28 січня зафіксовано 4600 інфікованих вірусом та вже загинуло 106 людей (всі загиблі є жителями Китаю).

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