У Львові пройде Acer Predator Gaming Day: що про це відомо

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У Львові пройде Acer Predator Gaming Day: що про це відомо
/ Unsplash

Київський офіс Acer продовжує свій тур українськими містами із заходом Predator Gaming Day. Вже цієї суботи, 5 жовтня, подія пройде у Львові.

Тайванський вендор запрошує особисто випробувати потужне ігрове "залізо" та інші геймерські новинки бренду, а також взяти участь в турнірах по Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 та FIFA 20.

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"Післа Дніпра Подія для фанатів геймінгу від Аcer Predator переїздить за 1000 кілометрів до міста Лева. Друга Подія сезону 2019 року відбудеться 5 жовтня о 12:00 у ТРЦ "Forum Lviv", місто Львів.


Анонс Acer Predator Gaming Day у Львові

Там на вас чекають запеклі баталії у CS: GO, турнір з FIFA 2020 року, випробування навичок в Dota 2, демо-зона з надпотужними ноутбуками від Predator Helios 700 до неймовірного монітора Predator X35, а також можливість спробувати Acer Mixed Reality та ще багато цікавинок", – йдеться на офіційній сторінці бренду у Facebook.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Техно Ігри Новини Техно Новини Львова Acer
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