У Львові відбудеться масштабна конференція, присвячена штучному інтелектові
У суботу, 3 листопада, у Львові відбудеться велика конференція AI & Big Data Day 2018, присвячена новітнім розробкам у сфері штучного інтелекту та обробки великих даних. Участь у події візьмуть розробники, стартап-підприємці, науковці тощо.
Про це повідомили організатори.
Зокрема, учасникам обіцяють зустріч із "зірками світового масштабу у сфері штучного інтелекту". Також участь у конференції візьмуть українські доповідачі, які мають поділитись своїми напрацюваннями та новинками.
Читайте також: До Японії приїхало понад півтори тисячі унікальних роботів: яскраві фото та відео
"Потік створений для всіх хто хоче дізнатися про останні тенденції, інструменти та найкращі практики від провідних фахівців у галузі Data Science, а також познайомитися зі своїми потенційними менторами та партнерами", – кажуть організатори.
Окрім того, учасники матимуть змогу набути реальні навички у використанні сучасних інструментів аналізу даних.
Конференція AI & Big Data Day 2018 стартує о 10:00 та триватиме до 6 вечора.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно