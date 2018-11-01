У Львові відбудеться масштабна конференція, присвячена штучному інтелектові

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Конференція AI & Big Data Day 2018
Конференція AI & Big Data Day 2018 / Фото з соцмереж

У суботу, 3 листопада, у Львові відбудеться велика конференція AI & Big Data Day 2018, присвячена новітнім розробкам у сфері штучного інтелекту та обробки великих даних. Участь у події візьмуть розробники, стартап-підприємці, науковці тощо.

Про це повідомили організатори.

Зокрема, учасникам обіцяють зустріч із "зірками світового масштабу у сфері штучного інтелекту". Також участь у конференції візьмуть українські доповідачі, які мають поділитись своїми напрацюваннями та новинками.

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"Потік створений для всіх хто хоче дізнатися про останні тенденції, інструменти та найкращі практики від провідних фахівців у галузі Data Science, а також познайомитися зі своїми потенційними менторами та партнерами", – кажуть організатори.

Окрім того, учасники матимуть змогу набути реальні навички у використанні сучасних інструментів аналізу даних.

Конференція AI & Big Data Day 2018 стартує о 10:00 та триватиме до 6 вечора.

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Теги: Техно Штучний інтелект Новини Львова
Джерело: Техно
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