У NASA виявили три нові екзопланети

Телескоп TESS знайшов три досі невідомі екзопланети, що обертаються навколо своєї зірки. Вона розташована на відстані 73 світлових років від Землі.

Як сказано на сайті NASA, одна з планет трохи більша за Землю. При цьому дві інші відносяться до класу, який не зустрічається в Сонячній системі.

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Їхня зірка під назвою UCAC4 191-004642 на 40% менша за Сонце, а температура її поверхні приблизно на третину нижча. Вона розташована в сузір'ї Живописця.

Виявили три нові екзопланети

Деталі. Як припускають вчені, найближча до зірки планета TOI 270 b є кам'яниста і на 25% більша за Землю. Вона здійснює оберт навколо світила за 3,5 дня. На думку дослідників, маса TOI 270 b приблизно в 1,9 рази більша за масу нашої планети.

Інші дві екзопланети TOI 270 c та TOI 270 d більше Землі в 2,4 і 2,1 рази відповідно. Вони здійснюють оберт навколо зірки за 5,7 і 11,4 дня.

Що таке екзопланета? Це позасонцева планета, що обертається навколо іншої зорі або дрейфує космічним простором (тобто не належить до планетарної системи). Наразі достеменно встановлене існування 1900 екзопланет у 1202 планетних системах, у 480 з яких більше однієї планети.

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