У США запустили службу безпілотної доставки вантажів Waymo Via

Після успішного раунду залучення інвестицій розробник робомобілів Waymo оголосив про запуск сервісу Via. Це означає, що автономні робовантажівки Waymo почнуть самостійно доставляти вантажі.

Загальна сума залучених інвестицій склала 2,25 мільярда доларів. Очолила раунд інвестиційна фірма з Кремнієвої долини Silver Lake. Відразу після цього компанія оголосила про офіційний запуск Waymo Via – служби доставки вантажів автономними вантажівками, пише CNBC.

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Ми відкриваємо маршрути уздовж транспортного коридору I-10, що з'єднує Арізону, Нью-Мексико і Техас для своїх вантажівок класу 8,

– заявив Джон Крафчік.

Мовиться про важкі вантажівки, які Waymo тестувала на дорогах Каліфорнії, Арізони і Джорджії, а недавно перекинула ще в два штати: Техас і Нью-Мексико.

Як пройшло тейстування

З моменту заснування автономні автомобілі Waymo проїхали в безпілотному режимі понад 32 мільйони кілометрів справжніми дорогами і понад 16 мільярдів кілометрів – віртуальними.

Крім того у компанії є флот модифікованих мінівенів Chrysler Pacifica, яким дозволено розвозити пасажирів без водія за кермом.

"У найближчі три роки ми побачимо, як ці автомобілі продовжать експансію в Феніксі. Ми побачимо продовження зростання в Каліфорнії, і я просто скажу: стежте за нашими новинами в інших галузях ринку", – зазначив Крафчік.



Парк автівок Waymo

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