У Viber з’явились стікери з футболістами "Шахтаря": як вони виглядають

У месенджері Viber з’явились нові стікери, присвячені чемпіону України з футболу – ФК "Шахтареві". Це авторські стікери з зображенням гравців команди.

Про це Техно 24 повідомили у пресслужбі Viber Україна.

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До речі, це не єдиний спільний проєкт футбольного клубу і Viber. "Шахтар" також веде свою офіційну спільноту в Viber, в якій розміщена інформація про життя команди і гравців, розклади та результати матчів і плани клубу на майбутнє тощо.

На спільноту клубу вже підписано понад 20 тисяч уболівальників.

Стікери "Шахтаря" у Viber

Для чого ці стікери

Щоб фанати могли ділитись почуттями та емоціями, додаючи до повідомлень ілюстрації.

"За статистикою, Viber – найпопулярніший в Україні додаток для спілкування, який встановлений на 9 з 10 смартфонів. Для клубу важливо комунікувати з уболівальниками там, де їм зручно. Тому партнерство з Viber – важливий крок, щоб бути ближче до наших уболівальників. Із спільноти можна буде отримувати максимальну кількість новин про "Шахтар" у зручному форматі", – сказав директор зі стратегічного розвитку і комунікацій клубу Юрій Свиридов.

Загалом, щомісяця користувачі Viber у всьому світі надсилають один одному два мільярди стікерів. Понад 30% українців користуються ними щодня.

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