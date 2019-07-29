У відділеннях Укрпошти можна розраховуватись картками

104 Читать новость на русском
У відділеннях Укрпошти можна розраховуватись картками
У відділеннях Укрпошти можна розраховуватись картками / Фото/ прес-служба

У 5 тисячах відділень Укрпошти встановили термінали для розрахунку картками. За встановлення терміналів відповідає компанія Verifone.

Як повідомили у прес-службі компанії, в першу чергу обирали відділення з найбільшим трафіком в обласних центрах і містах, а також у селищах з населенням понад 2 тисячі людей.

Читайте також:  Львівський стартап залучив 150 тисяч доларів інвестицій

"Банківська система України обслуговує лише 66% всіх українців, при цьому охоплення поштових відділень - 100% населення. Тепер відділення Укрпошти дає змогу використовувати сучасні платіжні системи у великих містах і населених пунктах з більш ніж 2 тисяч жителів", – розповів Онур Алтінбаш, віце-президент та гендиректор Verifone в Південно-Східній Європі, країнах Балканського регіону та Туреччини.

Окрім того, Укрпошта запустила мобільний додаток для Android і iOS, API й особистий кабінет - для бізнес користувачів. Також чат-боти компанії доступні у месенджерах Facebook, Viber та Telegram. 

Що відомо про Verifone? Це американська багатонаціональна корпорація зі штаб-квартирою у Каліфорнії. Вона надає технології для електронних платежів і послуг. Обладнання компанії встановлене у понад 150 країнах світу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
сьогодні
6706
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес Укрпошта
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
сьогодні 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
9440
Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
28 липня 22:09 Окей, продано: як у Viber можна розвивати електронну комерцію
1679
Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
27 липня 22:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
Ірина Полицька 1324
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
27 липня 08:08 ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
4048
Смартфон Huawei nova 5i Pro представили офіційно: топові характеристики та приємна ціна
26 липня 16:05 Смартфон Huawei nova 5i Pro представили офіційно: топові характеристики та приємна ціна
853
Новини
Більше новин
Залиште відгук