У відділеннях Укрпошти можна розраховуватись картками

У 5 тисячах відділень Укрпошти встановили термінали для розрахунку картками. За встановлення терміналів відповідає компанія Verifone.

Як повідомили у прес-службі компанії, в першу чергу обирали відділення з найбільшим трафіком в обласних центрах і містах, а також у селищах з населенням понад 2 тисячі людей.

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"Банківська система України обслуговує лише 66% всіх українців, при цьому охоплення поштових відділень - 100% населення. Тепер відділення Укрпошти дає змогу використовувати сучасні платіжні системи у великих містах і населених пунктах з більш ніж 2 тисяч жителів", – розповів Онур Алтінбаш, віце-президент та гендиректор Verifone в Південно-Східній Європі, країнах Балканського регіону та Туреччини.

Окрім того, Укрпошта запустила мобільний додаток для Android і iOS, API й особистий кабінет - для бізнес користувачів. Також чат-боти компанії доступні у месенджерах Facebook, Viber та Telegram.

Що відомо про Verifone? Це американська багатонаціональна корпорація зі штаб-квартирою у Каліфорнії. Вона надає технології для електронних платежів і послуг. Обладнання компанії встановлене у понад 150 країнах світу.

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