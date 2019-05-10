У WhatsApp запустять платіжний сервіс

Компанія Facebook розробляє платіжний сервіс для месенджера WhatsApp. Його тестування розпочнеться в Індії, а запустять функцію до кінця 2019 року.

Що відомо про розробку? Як повідомляє Forbes, центр розвитку сервісу мобільних платежів месенджера буде розміщений в Лондоні.

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Також в числі його завдань буде розробка продуктів для безпеки користувачів і виявлення спаму.

На кого вона спрямована? Компанія розраховує, що послугами платіжного сервісу WhatsApp в першу чергу будуть користуватися жителі тих країн, де додаток найбільш популярний, наприклад, у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилась інформація, що Марк Цукерберг планує об'єднати аудиторії месенджерів Instagram, WhatsApp і Facebook Messenger. Тож, ймовірно, на їхній базі буде сформовано "зашифровану вітальню".

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