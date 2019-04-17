Україна потрапила в топ-10 "піратських" країн, проте могло бути гірше

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Україна потрапила в топ-10 "піратських" країн, проте могло бути гірше
Україна потрапила в топ-10 "піратських" країн, проте могло бути гірше / Pixabay

Найбільше нелегально скачують серіали і телешоу, в той час як музику намагаються купувати легально.

Україна опинилася на 7 місці відвідин піратських сайтів. За 2018 рік піратські сайти в Україні відвідали 6,1 мільярд разів. Про це повідомляє аналітична компанія Muso, яка займається боротьбою з нелегальною онлайн-дистрибуцією.

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За даними Muso, сумарно в минулому році році піратські сайти зібрали понад 189 мільярдів відвідувань. Завантажують переважно відео-контент. На серіали, телешоу та фільми припадає 68% від загального числа завантажень.

Найбільше піратських відвідувань зафіксували в США – 17,3 мільярди. На другому місці – Росія і Бразилія. На них припадає 14,4 і 10,2 мільярди "піратських відвідувань".

У Muso відзначають, що в розвинених країнах рівень піратства падає, а в країнах, що розвиваються, таких, як Україна – зростає. Єдина галузь, в якій спостерігається тренд на збільшення легального споживання це музика. Музичне піратство впало на 34%.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет хакери
Джерело: Техно 24
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