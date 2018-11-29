Українська пенсіонерка стала фрілансером та працює з нейромережею

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Тетяна Станіславівна працює фрілансеркою
Тетяна Станіславівна працює фрілансеркою / ain.ua

В українських компаніях ейджизм (дискримінація за віком) – дуже поширене явище. У багатьох вакансіях вказують. Що шукають людину до 35 років, адже вважають, що старші за цю вікову позначку не встигають за розвитком технологій.

Видання ain.ua розповіло історію київської пенсіонерки, яка зламала цей стереотип.

56-річна пенсіонерка Тетяна Станіславівна 25 років пропрацювала завідуючою в клінічній лабораторії, в лабораторному центрі головного військового госпіталю.

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У 52 роки вона вийшла на пенсію. Вона займалась домашньою роботою та внуками, але паралельно відвідувала заходи фонду «Життєлюб», який займається організацією дозвілля літніх людей і шукає роботодавців для пенсіонерів.

В організації жінці порадили спробувати сили в стартапі Petcube.

Я нічого не знала про цю компанію, але відразу погодилася попрацювати. Я багато років була керівником, у мене завжди була велика відповідальність за людей, а тут потрібно було просто робити свою роботу і відповідати за себе. Співробітники доброзичливі, всі показують і розповідають, а ще багато посміхаються. По офісу бігають собаки і тикають в тебе своїм мокрим носом,
– розповіла Тетяна.

У компанії її навчили працювати з нейромережею. Далі їй видали ноутбук. Вона працює вдома по 5-7 годин на день. Її основне завдання: дивитись відео і аудіо, визначати джерело звуку і відправити результат нейромережі.

Та на цьому жінка не планує зупинятись – вона хоче відвідувати комп'ютерні курси та курси англійської.

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Теги: Техно Стартап IT-бізнес
Джерело: Техно
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