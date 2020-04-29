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Українські розробники показали дизайн електровантажівки CoolOn

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Українська електровантажівка CoolOn
Українська електровантажівка CoolOn / Facebook /Віталій Бризгалов

Українські розробники з Кривого Рогу створили фірмовий вантажний електромобіль CoolOn. Він має запас ходу 200 км і його можуть використовувати для служб доставки.

Один з учасників команди Віталій Бризгалов поділився дизайном майбутньої новинки. Щоправда, це не остаточний його вигляд – наразі розробники проєктують і тестують одразу кілька варіантів електровантажівки.

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Що відомо

Як розповів Бризгалов, один із варіантів CoolOn отримає кубічний дизайн з довжиною 5000 мм, шириною 1700 мм та висотою 2100 мм. Вантажний відсік може бути як з відкритим кузовом, так і оснащеним спеціальним обладнанням, наприклад для прибирання вулиць, маніпулятором, вишкою для ремонту тощо.

Український електромобіль отримає літієвий акумулятор LiFePO4 з ємністю 40 кВтг. Цього має вистачити на 200 км ходу без підзарядки. Цікаво, що електродвигун теж розробила команда CoolOn.

"Електротранспорт тільки починає захоплювати світ. Тому ми маємо можливість створити нову галузь. Від маленького CoolOn до електробусів", – додав Бризгалов.

Коли побачимо

Раніше розробники планували провести презентацію моделі до кінця весни 2020 року. А вже восени планували налагодити повноцінне виробництво.Однак, втрутилась ситуація із коронавірусом. Тож про нові терміни поки говорити зарано.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Розробки Новини Техно Штучний інтелект Техно
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