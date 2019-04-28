Український стартап створив оригінальний наручний годинник із символьних ламп

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Оригінальний наручний годинник із символьних ламп
Оригінальний наручний годинник із символьних ламп / ain.ua

Український стартап NIXOID Lab розробили оригінальні лампові наручні годинники. Розробку представили на японському спільнокошті CampFire. Ще до закінчення кампанії, українці зібрали понад 48 000 доларів – це у десять разів більше від необхідної суми.

Як пише AIN.UA, NIXOID Lab збирав кошти на три моделі – Nixoid, Glower і Era VFD.

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Чим цікава розробка. Українці виготовили годинники із символьних ламп ІН-16 і ІВ-9, які були створені в СРСР для відображення часу. Моделі відрізняються габаритами, типом ламп і принципом роботи.

NIXOID Lab

Годинники користуються попитом в Японії

"Це суміш рідких компонентів і сучасної електронної бази", – розповіли розробники.

Наразі NIXOID Lab вже працює над створенням нових моделей, які отримають оновлений механізм роботи і дизайн.

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Теги: Новини Техно Техно Розумний годинник Ґаджети
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