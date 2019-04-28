Український стартап створив оригінальний наручний годинник із символьних ламп

Український стартап NIXOID Lab розробили оригінальні лампові наручні годинники. Розробку представили на японському спільнокошті CampFire. Ще до закінчення кампанії, українці зібрали понад 48 000 доларів – це у десять разів більше від необхідної суми.

Як пише AIN.UA, NIXOID Lab збирав кошти на три моделі – Nixoid, Glower і Era VFD.

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Чим цікава розробка. Українці виготовили годинники із символьних ламп ІН-16 і ІВ-9, які були створені в СРСР для відображення часу. Моделі відрізняються габаритами, типом ламп і принципом роботи.

Годинники користуються попитом в Японії

"Це суміш рідких компонентів і сучасної електронної бази", – розповіли розробники.

Наразі NIXOID Lab вже працює над створенням нових моделей, які отримають оновлений механізм роботи і дизайн.

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