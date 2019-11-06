Унікальний смартфон з двома екранами LG G8XThinQ Dual Screen вийшов на глобальний ринок
Компанія LG заявила про початок глобального продажу свого унікального смартфона LG G8XThinQ, що отримав додатковий фірмовий екран Dual Screen.
Про це Техно 24 розповіли у пресслужбі LG в Україні.
Чим цікавий? LG G8XThinQ отримав дисплей OLED FullVision з діагоналлю 6,4 дюйми. Він має вбудований в екран сканер відбитків пальців і краплеподібний виріз для фронтальної камери. До речі, її роздільна заданість становить 32 Мп.
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Основна камера здвоєна: 12-мегапіксельний основний датчик і 13-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Серцем пристрою є чіпсет Qualcomm Snapdragon 855 SoC в парі з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Акумулятор має ємністю 4000 мАг з підтримкою Qualcomm Quick Charge 3.0., чого має вистачити на добу активного користування.
Додатковий екран має багато корисних функцій
Для чого другий екран? Інженери переконують, що девайсом з двома екранами власникові буде значно комфортніше виконувати кілька функцій на смартфоні одночасно. Наприклад, дивитися відео і паралельно виконувати шопінг в інтернеті, або листуватись із другом.
Також така конструкція має зацікавити геймерів, адже вони можуть використовувати один з екранів як консоль.
Завдяки шарнірному механізму 360 градусів Freestop Hinge, додатковий екран LG Dual Screen можна зафіксувати під будь-яким кутом. Це дає можливість використовувати смартфон як нетбук під кутом 140 градусів, як плаский екран під 180 градусів, поставити його майже вертикально чи у вигляді намету під кутом 270 градусів або відкрити його на 360 градусів, щоб відповісти на дзвінок.
LG G8XThinQ Dual Screen поки не доступний в Україні
Де можна купити? Наразі смартфон надійшов у продаж на ринках у Бразилії, Японії, Німеччині, Мексиці, Іспанії та Туреччині. Щодо України – поки інформації немає.
У Південній Кореї новинку можна придбати за 1 119 000 вон, що в перерахунку на українську валюту приблизно дорівнює 27 000 гривень.
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