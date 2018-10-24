Розробники гри Fallout 76 випустили важливе оновлення для всіх фанатів серії. Геймерам вже не звикати до великої кількості недопрацювань в нових релізах Bethesda, вочевидь і новий постапокаліптичний шутер не обійдеться без багів.

Про це повідомляє PCGamer.

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В опублікованому в Twiiter повідомленні розробники розповіли, що під час створення нової Fallout у них було безліч побоювань про те, як багатокористувацький тайтл сприймуть геймери. За словами Bethesda, новинка вийде неймовірно масштабною, з безліччю інноваційних за мірками серії механік. І звичайно ж, не обійдеться вона без усіляких "неймовірних" багів.

Про деякі розробники знають, а про інших навіть не підозрюють, так як ті можуть проявитися при абсолютно непередбачуваних обставин. Тому автори просять гравців поставитися з розумінням і допомогти їм довести Fallout 76 до розуму.

Деякі з багів нам відомі. Наприклад, є території, де продуктивність вимагає оптимізації. Але є і проблеми, про які ми не підозрюємо. Нам потрібна ваша допомога в їх пошуку і поради щодо методів їх виправлень. Ми будемо розглядати всі відгуки і зараз, і після релізу,

– йдеться в повідомленні Bethesda Softworks.

Реліз Fallout 76 заплановано на 14 листопада цього року для PC, PlayStation 4 і Xbox One. З 23 жовтня ті, хто оформили попереднє замовлення, зможуть взяти участь в бета-тесті на Xbox One, а 30 жовтня до них приєднаються власники PlayStation 4 і персональних комп'ютерів.

Трейлер гри Fallout 76 – дивіться відео

Що таке Fallout 76?Це перша гра всесвіту Fallout з акцентом на онлайн. В ній геймери зможуть досліджувати величезний відкритий світ, де гравцям належить виживати, виконуючи квести і будуючи поселення.

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