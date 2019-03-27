В гру Metro: Exodus додали українську мову: деталі оновлення

Українська студія 4A Games випустила масштабне оновлення для постапокаліптичного шутера Metro: Exodus, яке отримало назву Ranger. В ньому додали режим "Нова гра+", підтримку контролерів DualShock та Steam Controller для PC, а також провели багато покращень продуктивності.

Які оновлення принесе патч Ranger? Як повідомляє Overclockers, окремо розробники відзначають введення повної української локалізації (озвучка і субтитри) для Metro: Exodus, тим самим зробивши основний акцент на коренях студії.

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Крім того, в новому патчі в черговий раз поліпшили роботу технологій DirectX RayTracing і Deep Learning Super Sampling (DLSS) для відеокарт NVIDIA RTX.

Нагадаємо, Metro: Exodus в перші дні після релізу піддавалася критиці за зайве "замилювання" картинки при активації DLSS та інші проблеми з новими технологіями. До честі розробників, вони швидко виправили ситуацію, що склалася і продовжують допрацьовувати свій продукт з плином часу.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

Дата виходу. Патч Ranger буде автоматично завантажений в клієнтах Steam і Epic Games Store при черговому запуску гри.

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