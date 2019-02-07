В Києві пройде міжнародний турнір з Dota 2: дата та місце проведення

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В Києві пройде міжнародний турнір з Dota 2
В Києві пройде міжнародний турнір з Dota 2 / Фото з вільних джерел

Третій Minor-турнір в сезоні Dota Pro Circuit 2018/2019 з кіберспортивної дисципліни Dota 2 проведуть в столиці України – Києві. Турнір відбудеться з 7 по 10 березня на майданчику "Київ Кіберспорт Арена".

Де пройде захід? Сайт Overclockers повідомляє, що за організацію турніру відповідає кіберспортивний майданчик StarLadder і компанія ImbaTV.

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Призовий фонд змагання складе 300 тисяч доларів і 500 балів DPC (спеціальні рейтингові очки). Окрім того, переможець отримає запрошення на наступний Major – DreamLeague Season 11.

Хто візьме участь у змаганні? Всього на київський StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor приїдуть вісім команд з шести регіонів: Північна Америка, Південна Америка, Європа, Південно-Східна Азія, Китай та СНД. Причому останні два регіони делегують по дві команди.

В Києві проведуть Dota Pro Circuit 2018/2019
В Києві проведуть Dota Pro Circuit 2018/2019

Кваліфікації до турніру відбудуться з 7 по 12 лютого і будуть розбиті на два етапи: відкриті і закриті. Всі матчі закритих кваліфікацій StarLadder покажуть російською та англійською мовами.

Коли можна придбати квитки? Квитки на київський захід надійдуть у продаж в середині лютого. Команда, яка зайняла перше місце, зможе претендувати на 125 тисяч доларів.

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Теги: Техно Ігри Steam Кіберспорт
Джерело: 24 Канал
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